Governo da Paraíba aumenta preço da gasolina para compensar ICMS menor do diesel

O governo da Paraíba aumento a taxa do preço da gasolina para compensar o diesel mais barato.

Após a redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço) sobre o diesel reivindicado pelos caminhoneiros durante a grave em maio deste ano.

Segundo informações do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) — que reúne as secretarias de Fazenda de estados, além da Paraíba, os estados de Alagoas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo e o Distrito Federa realizaram a manobra fiscal.

Ao jornal Folha de S. Paulo, os governos estaduais negaram a prática. Fato é que, somente em junho, o preço da gasolina variou 149,5%. Os dados são de levantamento realizado pela ValeCard, empresa especializada em gestão de frotas.