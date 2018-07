Família questiona paradeiro de criança desaparecida há 150 dias em JP

Guilherme foi visto pela última vez na rua onde mora no dia 10 de fevereiro. Ele estava brincando com amigos e até então não voltou pra casa. Foto: Reprodução / TV Tambaú

Após cinco meses, a polícia da Paraíba ainda não conseguiu localizar Guilherme Marinho, de 7 anos, desaparecido no dia 10 de fevereiro, no bairro do Costa e Silva, em João Pessoa.

Há 150 dias, a mãe e o irmãos não recebem notícias do paradeiro da criança.

Guilherme foi visto pelo última vez brincando com amigos próximo a casa onde mora na comunidade do Taipa.

Em entrevista ao Portal T5, Valdenice Marinho, mãe da criança, revelou que aguarda resposta da polícia. "Falei ontem com o delegado, mas disseram que continuam investigando as denúncias que chegam", contou.

Para Valdenice, a espera de rever o filho é angustiante. "Enquanto eu tiver vida e meu filho estiver desaparecido eu tenho esperança. É muito sofrimento, muita angústia e desespero. Estou sem rumo e sem vontade de viver", disse.

O pai de Guilherme, que foi preso pouco antes do sumiço do menino, continua detido por tráfico de drogas, informou a esposa.

No dia 15 de junho uma ossada, possivelmente de uma criança, foi encontrada em uma área de mata em Gramame, na capital. Os peritos da Polícia Civil e equipes do Corpo de Bombeiros localizaram um crânio e alguns ossos enterrados em uma cova rasa. O material foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Polícia Científica (IPC) onde passa por perícia. Em contato com a redação do Portal T5, o órgão informou que ainda não há laudo para a ossada encontrada.

A equipe de reportagem do Portal T5 entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.