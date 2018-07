Fogo atinge apartamento em João Pessoa

Um apartamento pegou fogo no final da tarde deste domingo (8) no bairro de Tambaú, em João Pessoa. As chamas atingiram, inicialmente, a área de serviço da residência, que fica no sétimo andar do prédio.

Um curto circuito na máquina de lavar pode ter dado início ao incêndio. Com a ajuda de outros moradores, a dona do apartamento conseguiu controlar o fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegar ao local não havia mais chamas.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

