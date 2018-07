PRF registra 11 mortes durante festejos juninos na Paraíba

Foto: Reprodução / Internet

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda-feira (9) o balanço da Operação Festejos Juninos de 2018. As ações encerraram às 23h59 desse domingo (8) em todo estado.

De acordo com o órgão, 11 pessoas morreram após acidentes nas estradas durante o período de festas na Paraíba. O índice de registro de acidentes caiu em 21%, dos 150 que aconteceram no período referente a Operação.

Nos testes de alcoolemia realizados pelos agentes, 53 condutores foram autuados por dirigir sob efeito de álcool, enquanto outras 102 foram autuadas por recusarem fazer o teste. Ainda foram flagrados 586 motociclistas conduzindo ou transportando passageiros sem o capacete, e outras 413 pessoas foram flagradas sem fazer uso do cinto de segurança. Também foram autuados 104 condutores por transportarem crianças sem a cadeirinha, e 903 por ultrapassagens indevidas.

Durante o período da Operação a PRF se deparou com 185 ocorrências policiais, onde 139 pessoas foram presas e conduzidas para Delegacia de Polícia. Foi apreendido o total de 3.625g de maconha, 51 gramas de cocaína, duas armas de fogo e 82 munições.6 Foram encontrados 12 veículos com adulteração e 16 veículos com queixa de roubo ou furto foram recuperados.

No total foram fiscalizados 18.894 veículos e 20.903 pessoas, realizando 5.659 testes de alcoolemia (também conhecido como bafômetro). Outras 4.793 pessoas foram abordadas em ações de educação para o trânsito através de Comandos do Cinema Rodoviário.