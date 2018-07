"Hoje mesmo disse que ela era o amor da minha vida", diz marido de vítima de atropelamento em JP

Foto: João Thiago/ RTC

Inconsolável, esse era o estado do marido de Janaína de Souza Dias. Ela morreu após ser atropelada por um ônibus na noite desta quinta-feira (5), no Centro de João Pessoa. Apesar da situação, Antônio dos Santos Filho conversou com o Portal T5.

O casal vivia junto há sete anos e, apesar de serem moradores de rua, ele trabalhava como mecânico em uma oficina na região central de João Pessoa.

No momento do acidente ele estava no trabalho. De acordo com o mecânico, um amigo foi até o estabelecimento dar a notícia. Imediatamente ele se dirigiu ao local do acidente e se deparou com a esposa morta.

"Eu tinha falado hoje que ela era o amor da minha vida", afirmou o viúvo.

O acidente

De acordo com informações da polícia, a vítima era moradora de rua e foi surpreendida pelo coletivo ao tentar atravessar a avenida.

O impacto deixou o para-brisas do veículo destruído e causou a morte imediata da vítima, que perdeu massa encefálica.

Equipes da Semob estiveram no local para orientar os motoristas, já que uma das vias da Avenida Cardoso Vieira precisou ser bloqueada. O trânsito ficou lento na região.