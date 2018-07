Brasil ocupa segundo lugar em ranking global de ofensas na web

Um levantamento global feito pelo Instituto Ipsos sobre cyberbullying mostrou que o Brasil ocupa a segunda posição em ranking global de ofensas na web. Conforme o levantamento, 29% dos pais ou responsáveis brasileiros consultados relataram que os filhos já foram vítimas de violência online.

Na pesquisa anterior, realizada no ano de 2016, esse índice era de 19%. No ranking, o Brasil só fica atrás da Índia, onde 37% disseram que as crianças ou adolescentes foram tratados de forma ofensiva na internet.

A média global é bem abaixo disso, ocupando a casa dos 17%. O estudo foi realizado entre 23 de março e 6 de abril e ouviu 20,8 mil pessoas.

Leia Mais:

+ 84% dos consumidores brasileiros ‘vivem no aperto’, diz pesquisa



+ Mãe de Cristiano Ronaldo abre novo restaurante no Brasil

+ A Terra vai girar mais devagar na hora do jogo do Brasil - é sério