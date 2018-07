Motociclista arremessado em acidente deixa UTI de hospital em JP

O motociclista de 18 anos que se envolveu em um grave acidente no dia 25 de junho deste ano recebeu alta da UTI do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. Ele foi atropelado por um carro no bairro das Indústrias, em João Pessoa.



Danilo Pereira da Silva é cobrador de ônibus e estava voltando para casa quando foi atingido pelo veículo entre as ruas Chico Xavier com Rua das Indústrias.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança de uma residência. Nas imagens é possível ver quando o rapaz é atingido e ‘voa’. Na época, ele foi atendido pelo Samu.

