João Pessoa é a segunda capital com a menor frota de ônibus do Nordeste

Ônibus em circulação por João Pessoa Foto: Vitor Feitosa/Portal T5

Muita gente utiliza o transporte público diariamente em João Pessoa, e, certamente, tem algo a reclamar sobre os ônibus da capital. Uma das críticas, por exemplo, talvez seja quanto ao número de veículos nas ruas da cidade, que podem não atender totalmente às demandas da população.

De acordo com um relatório da Confederação Nacional de Municípios (CNM), divulgado nesta terça-feira (3), João Pessoa é a segunda capital do Nordeste com a menor frota de ônibus, à frente apenas de Maceió neste quesito.

Na cidade onde o sol nasce primeiro, conforme dados de abril de 2018 levantados pela CNM, são 2.501 veículos de transporte coletivo rodando todos os dias. Os números ficam um pouco abaixo de Natal e Aracaju, que estão logo acima com 2.690 e 2.527, respectivamente. Salvador é a líder do ranking, com 8.768 ônibus que contribuem com a mobilidade urbana. A capital baiana também é a mais populosa da região, com mais de 6 milhões de habitantes.

Confira a lista das 10 cidades do Nordeste com maior frota de ônibus:

10. Maceió – 2.142 veículos

9. Jaboatão dos Guarapes – 2.173 veículos

8. João Pessoa – 2.501 veículos

7. Aracaju – 2.527 veículos

6. Natal – 2.690 veículos

5. Teresina – 3.701 veículos

4. Recife – 3.940 veículos

3. São Luís – 4.342 veículos

2. Fortaleza – 7.119 veículos

1. Salvador – 8.768 veículos

