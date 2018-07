Paraíba receberá refugiados venezuelanos

O transporte está sendo feito por um avião da FAB Foto: Alan Chaves/G1 RR

A Paraíba receberá, nesta terça-feira (03), 44 refugiados venezuelanos. O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que transporta os imigrantes decolou pela manhã do Aeroporto Internacional de Boa Vista Atlas Brasil Cantanhede às 9h30 (horário de Brasília). Pernambuco e Rio de Janeiro também receberão os venezuelanos. Eles serão distribuídos em abrigos.

Ao Portal T5, a Casa Civil da Presidência da República explicou que o grupo desembarca às 13h30 no Recife e segue de ônibus para o abrigo, que fica em Jacumã, cidade de Conde, no Litoral Sul da Paraíba. A previsão de chegada no abrigo é às 16h40. O abrigo é de responsabilidade do Serviço Pastoral do Migrante.

Este é o quinto voo dentro do processo de interiorização, que consiste em levar venezuelanos que entraram no Brasil por Roraima a outras partes do país. Até agora, 527 venezuelanos já tinham sido transferidos para os estados de Cuiabá, Manaus e São Paulo.

O governo federal custeia os voos. Para seguir viagem, os venezuelanos têm que se regularizar no Brasil por meio de solicitação de refúgio ou residência temporária, passar por exame de saúde e imunização.

Os venezuelanos não tem emprego garantido e podem permanecer nos abrigos por até três meses. Caso não consigam trabalho nesse período, o prazo de permanência pode ser revisto.