Homem ferido em incêndio no Parque do Povo passará por cirurgia

O homem teve uma queimadura no braço Foto: Divulgação/Trauma

O homem que ficou ferido durante um incêndio no Parque do Povo, em Campina Grande, passará por cirurgia. Ele teve queimaduras de segundo grau. O incidente no município do Agreste paraibano aconteceu no início da noite do último sábado (30), durante os festejos do Maior São João do Mundo.

A vítima tem 33 anos, mora no bairro da Palmeira, e foi levada para o Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes. A cirurgia está prevista para ser realizada na manhã desta terça-feira (3) e ficará sob a responsabilidade da médica cirurgiã Isis Lacerda.

O incidente – Vinte e quatro barracas e dois quiosques foram destruídos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início durante troca de botijão de gás. Era por volta das 19h30 do sábado (30) quando internautas começaram a compartilhar imagens do incêndio no local. Um homem inalou fumaça e também foi levado para o Trauma. Ele já recebeu alta.

Investigações - O Corpo de Bombeiros informou que realizou perícia em toda área e constatou que todas as barracas possuíam extintores. A previsão é que o laudo que aponta as causas do incêndio seja concluído no prazo de 30 dias. Após limpeza, o Parque do Povo foi liberado e os shows do domingo ocorreram normalmente.

Leia Mais:

+ Vídeos: Incêndio atinge estrutura do Parque do Povo, em Campina Grande; shows são cancelados

+ Após incêndio, prefeito de CG garante continuidade da festa: "Buscaremos a melhor solução"

+ Parque do Povo passa por limpeza após incêndio; Prefeitura de CG promete assistência a comerciantes