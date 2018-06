Vídeos: Incêndio atinge estrutura do Parque do Povo, em Campina Grande; shows são cancelados

As imagens começaram a circular no início da noite deste sábado (30) Foto: Reprodução / WhatsApp T5

Era por volta das 19h30 deste sábado (30) quando internautas começaram a compartilhar imagens de um incêndio nas proximidades da Pirâmide do Parque do Povo, local onde acontecem as principais comemorações do período junino em Campina Grande, no Agreste da Paraíba.



As imagens mostram chamas atingindo uma barraca destinada a comercialização de comidas e bebidas. O fogo se alastrou, provocando o nervosismo de alguns visitantes.

Em entrevista ao Portal T5, a assessoria da organização do evento garantiu que as chamas foram controladas e o trabalho do Corpo de Bombeiros esteve concentrado no isolamento da área. “O Corpo de Bombeiros isolou o local, está trabalhando pra reduzir as chamas e a decisão inicial é de que o Parque do Povo pode ser fechado esta noite. Estamos avaliando a possibilidade”, disse.