Prazo para saque do PIS/Pasep encerra nesta sexta-feira (29)

Encerra nesta sexta-feira (29) o prazo para saques do PIS/Pasep para pessoas de 57 a 59 anos, que trabalharam de 1971 a 1988 e contribuíram para um dos fundos de benefício.

A partir deste sábado (1º), os pagamentos aos cotistas serão interrompidos pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. As cotas somente voltarão a ser pagas em agosto, para os cotistas de todas as idades.

A partir do dia 8 de agosto, a Caixa Econômica vai creditar os recursos para os clientes de todas as idades que têm conta no banco. O depósito será automático.



De 14 de agosto a 28 de setembro, o banco vai atender os beneficiários de todas as idades em suas agências. Cotistas que já têm 60 anos ou mais não precisam respeitar este calendário, pois o saque já é automático.

Também em agosto, o Banco do Brasil começará a segunda fase de pagamentos, incluindo todos os servidores públicos cotistas que trabalharam naquele período de 1971 a 1988.



No dia 8 de agosto, especificamente, a instituição fará o pagamento daqueles que têm conta no banco. O depósito será automático.