Após 18 anos, Sâmya Maia anuncia saída da Banda Magníficos no São João de CG

A cantora e apresentadora Sâmya Maia anunciou, na madrugada desta sexta-feira (28), a sua saída da banda Magníficos, após 18 anos. O anúncio aconteceu durante a apresentação do grupo musical no evento "O Maior São João do Mundo", realizado no Parque do Povo, em Campina Grande. Após cantar o sucesso "Chamego e Xaveco", consagrado na voz da artista, Sâmya anunciou o fim da sua trajetória como vocalista da banda. Ela entrou para o grupo há 18 anos, após ser convidada para fazer um teste. Na época, ela era vocalista da Banda Zanzibar. Em contato com o Portal T5, a loira revelou que, a partir de agora, na música, pretende embarcar em uma carreira solo. Já na TV, ela disse que vai dedicar ainda mais à carreira de apresentadora. "Vou tocar meus projetos. Pretendo fazer duas coisas no momento: me dedicar mais à minha carreira de apresentadora e lançar o meu projeto solo,que logo logo vou estar passando todas as novidades nas minhas redes sociais", revelou.

Reprodução/ Instagram Início da carreira Sâmya Maia começou cedo. A artista sempre revelou, para sua família, o desejo de ser cantora, apresentadora e dançarina. Seus primeiros passos como artista foram dados na cidade de Fortaleza, no Ceará. Aos 13 anos, ela cantava em uma banda formada por crianças, no bairro Zé Walter, na capital cearense. "Era uma banda que ensaiava próximo a minha casa. A princípio eu cantava apenas uma música, foi então que, em certo dia, a cantora principal faltou e me colocaram para substituí-la". disse a artista. Um ano após suas participações na banda infantil, Sâmya recebeu o convite de Hilário Neto para integrar a banda Zanzar. Nela, a cantora permaneceu por cerca de um ano e seis meses. Após esse período, ela foi novamente convidada a trocar de banda, dessa vez o convite partiu da Zanzibar. "Eu passei 1 em 6 meses na Zanzar e depois fui convidada para Zanzibar, onde passei três anos", disse. Foi na Zanzibar, o primeiro contato que a loira teve com a banda Magníficos, em um programa da apresentadora Xuxa Meneghel, na Rede Globo. "Encontrei com a Banda Magníficos no programa da Xuxa, onde gravamos o 'Planeta Verão'. Nesse momento falaram que talvez a cantora Valquíria Santos sairia e que precisariam de uma nova vocalista. Um tempo depois me ligaram para fazer um teste, cheguei a não ir a primeira vez, por achar que não passaria. Na segunda vez que ligaram eu fui. Foi o primeiro contato que eu tive com a Paraíba, na cidade de Santa Luzia, nesse teste", revelou Sâmya. Após o teste a cantora carimbou sua entrada na Banda Magníficos, onde permaneceu por 18 anos e protagonizou grandes sucessos. "Fiquei na banda por 18 anos, de muita história, muita história bacana e de muita coisa difícil também. Às vezes as pessoas só veem o lado bom, mas eu ralei muito, passei três anos na Magníficos cantando as últimas músicas do repertório, cantando as músicas com menos sucesso do CD, enfim, mas isso foi bom, porque eu amadureci. Tinha 17 anos na época que eu entrei, não tinha experiência e graças a Deus a história deu certo", finalizou.