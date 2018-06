Garoto que sonha em ser bombeiro ganha surpresa do Corpo de Bombeiros da Paraíba

No caso de Wesley, um garoto de 10 anos morador de Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa, o desejo sempre foi de fazer parte do Corpo de Bombeiros, quem sabe para poder escalar prédios e salvar vítimas de incêndios.

Todos nós um dia, enquanto crianças, certamente já sonhamos com a profissão do futuro. Assistimos na televisão aquele astronauta passando no noticiário porque viajou para o espaço, ou até mesmo aquele piloto de corrida que chegou na frente de todos os oponentes, e assim nos espelhamos neles.

De acordo com o sargento Silva Júnior, tudo começou através de um contato dele com a família da criança. “Fomos procurados pela tia do garoto que nos conheceu em uma palestra que ministrávamos, informando do sonho dele. Segundo ela, o garoto disse que não precisava lhe dar presentes, e queria apenas uma visita ao Corpo de Bombeiros. Informei a ela que poderíamos fazer mais do que isso. Com o total apoio e incentivo do comandante da unidade e de alguns companheiros de serviço, juntamos algumas ideias e realizamos esta surpresa para ele”, explica o militar, um dos membros da 1ª CIBM.

Foi então que no último domingo (24), dia exato em que Wesley completou 10 anos de idade, os bombeiros militares foram até a casa dele com viaturas do Corpo de Bombeiros e o surpreenderam de diversas formas. Primeiro, o garoto ganhou um uniforme de bombeiro, que vestiu rapidamente. Em seguida, foi convidado a andar em uma viatura e até mesmo conhecer como são realizadas algumas atividades, a exemplo do combate a incêndios e da técnica de comando “craw”.

“Foi emocionante e gratificante, tanto para o profissional quanto para o pessoal. Naquele momento em que chegamos foi o ápice, ele parecia não acreditar que as viaturas estavam em sua residência. O Wesley sonha em ser bombeiro”, relatou o tenente Farias, que também participou da ação.

A maior surpresa, no entanto, ainda estava por vir. Ao chegar ao quartel de bombeiros de Cabedelo para conhecer o local, Wesley se deparou com uma linda festa de aniversário montada especialmente para ele, com a presença de amigos, familiares e, claro, de seus heróis bombeiros.