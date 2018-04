Foi lançada na manhã desta quinta-feira (5), a programação do Maior São João do Mundo, em Campina Grande. Entre as atrações estão os cantores Bell Marques, Fagner, Léo Santana, Wesley Safadão, Gusttavo Lima e Luan Santana. A 35ª edição da festa acontece de 1º de junho a 1º de julho.

O evento acontecerá no Parque do Povo, com a mesma estrutura do último ano, contando com 8 restaurantes, 25 barracas de alimentação, 16 barracas da Vila Nova da Rainha, 112 bares, 10 barracas na Pirâmide e duas palhoças: Seu Vavá e Zé Lagoa, informou a prefeitura da cidade e a empresa Aliança.

A novidade para este ano é no setor frontstage (área reservada na frente do palco), que será coberto, dando mais conforto. O palco também deve permanecer do mesmo modelo, em 360º.

Outra novidade é a biometria facial para os forrozeiros e contador de fluxo eletrônico. Veja as atrações:

01/06

Márcia Felipe

Flávio José

Biliu de Campina

02/06

Santana

Luan Estilizado

Wallas Arrais

03/06

Dorgival Dantas

Jonas Esticado

06/06

Eliana Ribeiro

Tiago Brado

Camila Holanda

07/06

Léo Santana

Gil Mendes

Fabrício Rodrigues

08/06

Samyra Show

Mano Walter

Bob Léo

09/06

Sirano e Sirino

Rita de Cássia

Coroné Grilo Loirão

10/06

Gabriel Diniz

Giullian Monte

Fabiano Guimarães

12/06

Luan Santana

Os Gonzagas

Nathan Vinicius

13/06

Padre Nilson Nunes

14/06

Saia Rodada

Cavaleiros do Forró

Jurandir da Feira

15/06

Pedrinho Pegação

Solteirões do Forró

Ton Oliveira

16/06

Pablo

Walkyria Santos

Aduílio Mendes

17/06

Felipe Araújo

Niedson Lua

Talles Lesa

20/06 Solange Almeida Forró da Barka Devinho Morais

21/06

Cleber e Cauan

Nanara Belo

Banda Santa Dose

Forró D2

22/06

Vicente Nery

Beto Barbosa

Karkará

José Orlando

23/06

Fagner

Capilé

Alexandre Tan

Banda Palov

24/06

Eliane

Andreza Formiga

Novinho da Paraíba

Pinto do Acordeon

25/06

Aviões do Forró

Coco Seco

26/06

Matheus e Kauan

Felipe Warley

Caninana do Forró

28/06

Bell Marques

Amigos Sertanejos

29/06

Wesley Safadão

Gegê Bismarck

30/06

Avinny Vinny

Rapha Mello

Magníficos

Amazan

01/06

Gusttavo Lima

Os 3 do Nordeste

Ranyere Gomes

João Lima