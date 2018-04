"Ryan me pedia pra fazer o aniversário dele da Rotam, mas no momento eu estou sem emprego, pois devido a uma síndrome nefrótica, fiquei em casa pra cuidar de Ryan e graças a Deus ele está curado", disse Cristiane.

A data passaria em branco, já que a mamãe dele está desempregada e sem condições de arcar com uma festinha. Ela teve que se afastar do trabalho para cuidar do filho, que estava com um problema de saúde.

"Ryan não pode ver um policial que se encanta. Na maioria das vezes os policiais vêm falar com ele, eu acho que é por que percebe o quanto ele os admira. Ele sempre fala que vai ser um policial", contou Cristiane Ferreira, mãe do garotinho, ao Portal T5.

Ryan Ferreira mora no bairro Ernani Sátiro, em João Pessoa-PB, e acabou de completar cinco anos. Apaixonado pela Polícia Militar, a criança sempre pedia à mãe para que a festinha dele fosse com o tema da Rotam. Isso mesmo, o garotinho é admirador nato dos policiais das Rondas Ostensivas Táticas. Para ele, esses são seus verdadeiros heróis.

Quem nunca sonhou em ter uma festa de aniversário com seus personagens favoritos? Para as meninas, as opções mais procuradas são temas de fada e princesas, por exemplo. Já os meninos geralmente optam por personagens de desenhos animados e heróis.

Bem, essa história mudou. É que Cristiane gravou um vídeo quando tentava convencer o filho a escolher outro tema, algo mais simples. A resposta já era esperada: ele só queria se fosse com tema da polícia. O vídeo chegou até os parentes, entre eles o soldado Dias que trabalha justamente na Rotam do 5o Batalhão. Junto com outros familiares, eles prepararam uma festinha para o pequeno Ryan.

Havia de tudo no cenário: docinhos, trufas, brigadeiros e, claro, um bolo personalizado nas cores da Rotam!

As surpresas não pararam por aí. O primo dele, o soldado Dias - aquele que citamos no começo da matéria - levou uma guarnição para comemorar com o garotinho. O semblante do pequeno admirador da Polícia Militar não poderia ser outro se não o de plena satisfação. Ah, e o menino estava vestido a caráter com direito à farda, coturno e boina!

“Ficamos felizes em poder realizar o sonho de Ryan. É uma criança que desde cedo está aprendendo a respeitar e valorizar esses heróis que estão nas ruas protegendo e servindo à sociedade”, destacou o soldado Dias.