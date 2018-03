Muitas pessoas se reuniram para assistir ao "espetáculo" causado pela abertura das comportas, em Boqueirão. Foto: Reprodução/Facebook/Bruno Lira

Na última quinta-feira (22) foram abertas as comportas do açude Epitácio Pessoa, no município de Boqueirão, Brejo da Paraíba. O objetivo da abertura foi propiciar a liberação de água para a Barragem de Acauã, que atende a várias cidades localizadas nas regiões marginais ao Rio Paraíba.

Porém, neste domingo (25), o que era para ser apenas uma simples obra relacionada à transposição do Rio São Francisco no interior paraibano acabou virando uma atração e tanto para os moradores locais.

Ao serem abertas, as comportas produzem fortes jatos de água, e isso foi o bastante para divertir uma boa quantidade de pessoas que se reuniram para assistir o “espetáculo”. Outras até vestiram trajes de banho para aliviar o calor e tomar banho no açude.

Quem também aproveitou a ocasião foram os vendedores ambulantes, que enxergaram uma oportunidade para lucrar e se instalaram nas proximidades de onde ficam localizadas as comportas do açude. Confira alguns registros: