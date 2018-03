Acidente aconteceu entre as avenidas João Machado e Diogo Velho, no Centro da capital. Imagem/ Anne Gomes

Uma adolescente, de 17 anos, em trabalho de parto morreu após um acidente entre uma ambulância e dois veículos, na tarde deste domingo (25), em João Pessoa.

De acordo com testemunhas, uma ambulância do município de Bayeux, na Região Metropolitana da capital, colidiu com um ônibus e uma caminhonete após atravessar um sinal vermelho, entre as avenidas João Machado e Diogo Velho, no Centro da cidade, por volta das 13h.

Daniela Juvino Dias, grávida de seis meses, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A criança também não sobreviveu.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e socorreram as outras vítimas. Até o momento, cinco pessoas que estavam no veículo foram identificadas, o condutor, dois enfermeiros e a mãe da adolescente.