Sabia que o estresse pode causar apagão na memória? Especialistas alertam que os riscos existem e o problema pode acontecer com pessoas de qualquer idade.

A administradora Marília Natalie enfrentou essa situação. Assim como numa cena de filme, um dia como qualquer outro na rotina da jovem, ela teve um desmaio repentino.

“Era exatamente assim. Eu acordava e não lembrava de nada. Eu vegetava. Eu me dopava com remédios, por que tinha momentos que eu me agitava por não lembrar de nada. As pessoas se agoniavam comigo por ver aquela situação. Era complicado”, explicou.

Na época, Marília estava se preparando para casar, e acredite, esqueceu até mesmo do próprio noivo! Foram 9 longos dias até ser diagnosticada com amnésia dissociativa.

“Ter a aliança no dedo era um terror. Eu me perguntava como me casaria com alguém que eu não conhecia”, lembrou em meio aos risos.

Hoje, ela lembra tudo que passou durante aquele período e mesmo com a vida puxada de uma mãe de gêmeos, ela sempre pensa: se estressar não vale a pena.

Casos como o de Marília não são totalmente incomuns e podem acontecer com qualquer pessoa e em qualquer fase da vida. A explicação é do neurologista Ronald Farias.

“Esses lapsos podem acontecer nos jovens, na meia-idade e nos idosos. O ‘apagão’ é de difícil prevenção, por que não há como combater os fatores que geram o problema. A recomendação é não se estressar e ao menor sinal de qualquer falha, o ideal é procurar um médico”, analisou.