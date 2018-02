Prefeitura Municipal de Frei Martinho Foto: Reprodução / Google Maps

Aguifaildo Lira Dantas (PSD) é o atual prefeito da cidade de Frei Martinho, localizada na região do Curimataú paraibano. O clima de tranquilidade na cidade - que possui pouco mais de 4 mil habitantes - foi interrompido por um fato que chamou atenção do próprio representante.

O nome de Lira Dantas está cadastrado na relação de candidatos que vão fazer as provas de um concurso público com duas vagas para recepcionista. O curioso é que o certame é para o mesmo município em que Aguifaildo é prefeito.

A remuneração destinada ao cargo é de R$ 937, entretanto, de acordo com o portal Sagres, do Tribunal de Constas do Estado da Paraíba, o prefeito recebe um salário de R$14 mil por mês. Segundo Aguifaildo, a inscrição foi realizada por outra pessoa que utilizou seus dados pessoais.

As provas estão agendadas para este domingo (25), às 8h. Após tomar conhecimento da situação, o representante assinou um boletim de ocorrência e um requerimento onde solicitou a retirada de seu nome.