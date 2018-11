Primeira parcela do 13º salário deve ser paga até sexta-feira (30)

Empregadores tem até esta sexta-feira (30) para pagar a primeira parcela do 13º salário. Segundo o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), 84,5 milhões de brasileiros têm direito ao benefício.

O técnico do Escritório Regional do DIEESE em São Paulo, Ilmar Ferreira, destacou que o valor é expressivo – representa 3% do PIB do país -, mas o volume real está menor do que no ano passado. Ele destacou ainda a participação dos aposentados, que já representam 42% dos beneficiados com o 13º.

A Associação Nacional dos Executivos de Finanças projeta que 86% dos trabalhadores vão usar o pagamento para quitar dívidas já contraídas.

Segundo a Anefac, apenas 5% pretendem gastar o dinheiro com as compras de Natal. Mesmo assim, o economista da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeo, destacou que o pagamento das contas atrasadas também ajuda os lojistas.

O 13º salário é pago a todo funcionário contratado em regime CLT, além de trabalhadores rurais, empregados domésticos e aposentados.

O valor corresponde a 1/12 do valor total recebido no ano e, a segunda parcela costuma ser menor do que a primeira, porque é sobre ela que incidem os descontos de INSS e Imposto de Renda, como informou a Jovem Pan.