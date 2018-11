Aposentados recebem 2ª parcela do 13º salário a partir desta segunda-feira (26); confira o calendário

Pagamento da 2ª parcela do 13º salário de aposentados começa nesta segunda (26) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

A partir desta segunda-feira (26) aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começam a receber a segunda parcela do 13º salário.

Segundo o órgão, os pagamentos serão realizados até 7 de dezembro.

Segundo a lei, para os trabalhadores ativos, a primeira parcela deve ser paga até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro.

Começam a receber os cadastrados de até um salário mínimo e que possuem cartão com final 1. Veja o calendário de pagamento disponibilizado pelo site do INSS.

