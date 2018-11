IBGE leiloa carros importados na Paraíba e Pernambuco com lance inicial em R$ 6 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai leiloar carros nacionais e importados alocados em diversas cidades do Brasil. Os automóveis estão disponíveis em Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina e Tocantins. Os lances lances antecipados podem ser feitos no site: http://bit.ly/leilaoibge . O pregão presencial está marcado para a próxima quarta-feira (21), no Rio de Janeiro.

Entre as opções há um modelo Mitsubishi Pajero com lance a partir de R$ 6.100,00. Também é possível dar lances em modelos nacionais como um Fiat Palio Weekend com primeiro valor em R$2.050,00, um Fiat Uno Mille com lance inicial em R$2.700,00 e um Nissan Frontier que começa a disputa por R$5.500,00.

Os veículos adesivados pelo IBGE serão descaracterizados para circular com novos donos. Todos os carros têm origens do patrimônio do Instituto. No site bribid.com é possível verificar as fotos e demais informações técnicas, tal como o local de visitação e retirada do automóvel arrematado.



Para tirar dúvidas sobre como funciona um leilão, avaliar vantagens e conferir dicas sobre essa modalidade de compra, o arrematante pode acessar o blog.brbid.com.

