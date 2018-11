Após acumular, Mega-Sena pode pagar R$ 43,5 milhões no sorteio desta semana

Ninguém acertou o prêmio principal do concurso da Mega-Sena realizado no último sábado (17), no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo.

As dezenas sorteadas foram: 02 - 08 - 18 - 27 - 38 – 60.

Com o prêmio acumulado, o próximo concurso será na quarta-feira (21) e vai pagar um prêmio estimado em R$ 43,5 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

