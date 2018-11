​Julian Lemos vai coordenar equipe de transição de Bolsonaro no Nordeste

Julian Lemos concedeu entrevista à equipe da TV Tambaú em Brasília Foto: TV Tambaú/Brasília

O deputado federal eleito pela Paraíba Julian Lemos (PSL) vai coordenar a equipe de transição do governo de Jair Bolsonaro no Nordeste. A nomeação foi publicada nesta quarta-feira (14) no Diário Oficial da União.

Considerado braço direito do presidente eleito, Julian já havia coordenado a campanha de Bolsonaro na região durante as eleições 2018. Agora, ele vai comandar a coordenação do grupo técnico de Desenvolvimento Regional do Gabinete de Transição Governamental. A equipe ficará encarregada de discutir propostas e tentar trazer recursos para o Nordeste durante o período.

Na área econômica, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, vai ficar responsável por liderar a parte de Economia e Comércio Exterior no processo transitório.

