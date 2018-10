Lei determina comercialização de canudos biodegradáveis em cidade do Litoral Norte da Paraíba

Imagem/ Kai Strauch

Está em vigor a nova lei que obriga restaurantes, bares, lanchonetes ou barracas de praia do município de Cabedelo, no Litoral Norte paraibano, a fornecerem aos consumidores canudos de papel biodegradável ou reciclável individualmente embalados com material semelhante. A Lei 1.923/2018 foi proposta pelo vereador Evilásio Cavalcanti (MDB) e aprovada pela Câmara Municipal.

De acordo com o vereador, a determinação é uma adaptação para extinção total dos canudos de plástico. "No primeiro momento, haverá uma campanha de conscientização do Procon Municipal e da Vigilância Sanitária. Não há como pedir a eliminação imediata dos produtos de plástico por conta de adequação dos próprios comerciantes", disse em entrevista ao Portal T5. No entanto, Evilásio informou que até o fim do ano, os produtos de plástico devem desaparecer dos comércios do município.

Após o fim da campanha, os comerciantes que não disponibilizarem os produtos biodegradáveis podem pagar multa de até R$ 3 mil reais, informou o político.

Na capital - Na Câmara Municipal de João Pessoa, o projeto de lei do vereador Tanilson Soares (PSB) ainda segue em trâmite. O processo foi encaminhado pelo vereador Milanez Neto (PTB) para a Comissão de Políticas Públicas e deve ser analisado na próxima segunda-feira (5).

Dano ambiental - A revista americana "Science" publicou um estudo que revela a poluição anual nos mares e oceanos. De acordo com o estudo, oito milhões de toneladas de restos plásticos são descartados no meio ambiente marinho, este número equivale a 250 quilos por segundo. Por serem leves e pequenos, canudos podem ser ingeridos e ficarem alojados nos estômagos de aves marinhas, peixes e mamíferos de grande porte.

Veja também:

+ Fogo destrói feira de artesanato em Tambaú; menores são apreendidos suspeitos do crime

+ Homem é espancado a pauladas pelo marido da amante na Paraíba

+ Bolsonaro visitará Estados Unidos e Israel em suas primeiras viagens internacionais