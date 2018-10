Paraibano acusado de assassinar parentes na Espanha é julgado nesta quarta (24)

Walfran Campos, irmão da vítima, será ouvido na quinta-feira (25), no juri popular espanhol. "Esperamos que a justiça seja feita. Esperamos que a justiça tenha a mesma coerência da polícia federal espanhola nas investigações", contou ao Portal T5 .

A acusação quer que Patrick responda pelas quatro vítimas. A defesa, entretanto, deseja que o rapaz seja julgado apenas por dois assassinatos, relativos às crianças. Já as mortes dos tios, seria um atenuante do fato. A defesa ainda alerta que o jovem supostamente possui problemas mentais.

A sessão judicial começou às 12h (7h no horário de Brasília).

Na Espanha, o código penal diferencia os crimes. Assassinato é um processo mais grave que ocasiona maiores penas. O documento entregue a Promotoria do processo diz que Patrick tinha o “propósito de acabar com os tios”. Patrick confessou o assassinato de Janaína Américo, Marcos Campos Nogueira e duas crianças, de 1 e 3 anos (filhos do casal).

O acusado trocou mensagens por meio de um aplicativo de celular com Marvin Henriques Correia, que, da Paraíba, manteve contato com o suposto assassino enquanto Patrick escondia os corpos na residência onde o crime aconteceu.

Em agosto deste ano, o crime completou dois anos. Os corpos das vítimas foram encontrados esquartejados no dia 18 de setembro de 2016, cerca de 1 mês após o crime.

