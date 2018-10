Preço da gasolina sofre terceira redução seguida, diz Petrobras

O valor médio da gasolina reduzira em 3,8% nas refinarias a partir desta quarta-feira (23), como informou a Petrobras.

Com a redução, o preço do combustível cairá de R$ 2,0639 para R$ 1,9855 por litro.

Esta é a terceira redução consecutiva. Na segunda-feira (22), a empresa já tinha anunciado uma redução de 2% no preço de comercialização do combustível. No último sábado (20), o valor também sofreu redução de 2%.

Com a mudança, o valor cobrado nas refinarias passa a ser o mais baixo desde 21 de agosto (R$ 1,9762). No entanto, o repasse do reajuste para o consumidor depende dos postos.

O preço do diesel segue mantido em R$ 2,3606 até 29 de outubro, em meio ao programa do governo federal de subsídio ao combustível.