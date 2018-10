Homem que estava preso em buraco há dois dias é resgatado, na PB

O trabalho de resgate durou cerca de 30 minutos. Imagem ilustrativa Foto: Reprodução / Internet

Agentes do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate de um homem no início da tarde desta quinta-feira (11), no bairro de Várzea Nova, em Santa Rita, na Grande João Pessoa.

A vítima, de acordo com testemunhas, estava preso em um buraco há cerca de dois dias. Segundo os agentes, ele teria ingerido bebida alcoólica antes do acidente.

O trabalho de resgate durou cerca de 30 minutos. O homem foi encaminhado ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

