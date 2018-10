Saiba quem ainda pode realizar o saque Pis/Pasep neste mês

O benefício do Fundo PIS-Pasep foi sacado por 11,4 milhões de cotistas com menos de 60 anos, no total de R$ 10,7 bilhões. Outros 4,2 milhões de pessoas não sacaram o dinheiro dentro no prazo.

Quem não sacou, no entanto, não perdeu o direito aos recursos. O cotista terá direito ao benefício se estiver enquadrado nos critérios habituais, que são idade a partir de 60 anos, aposentadoria, invalidez (inclusive do dependente), morte do cotista (habilitando o herdeiro a sacar) e algumas doenças graves, como câncer, aids, Parkinson e tuberculose (incluindo o dependente).

Quem tem direito - Tem direito ao saque do Fundo PIS-Pasep quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou foi servidor público civil ou militar entre os anos de 1971 e 1988.

No último ano, o governo decidiu estender a idade dos beneficiários para 65 anos no caso dos homens e 62 para as mulheres, e no começo deste ano reduziu para 60 anos a idade mínima para saque.