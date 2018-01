Estudo publicado no British Medical Journal, importante revista acadêmica de medicina do Reino Unido, aponta que beber uma quantidade moderada de café todos os dias pode ser melhor que ficar sem ingerir nada de café. O consumo de três ou quatro xícaras diariamente está associado a uma menor probabilidade de desenvolver problemas cardiovasculares como ataques do coração e derrames cerebrais.

+ Empresas ofertam quase 400 vagas de emprego nesta semana na Paraíba

A pesquisa constatou que se comparados aos que não bebem café, o risco de desenvolver doença cardíaca para os que consomem regularmente a bebida é 19% menor. No caso de morte por derrame, o risco chega a ser 30% menor.

Também há uma associação positiva entre o consumo de café e um menor risco de desenvolver alguns tipos de câncer e doenças do fígado.

+ Festa da Luz, em Guarabira, começa nesta segunda-feira (29); confira a programação

As evidências, contudo, indicam que mulheres grávidas e as propensas a fraturas ósseas devem evitar a ingestão de cafeína uma vez que, para esses dois grupos, foram identificados mais malefícios que benefícios.

+ Resultado do Sisu é divulgado nesta segunda-feira (29)

O estudo faz uma análise estatística de 218 pesquisas anteriores, que apresentaram mais de 70 resultados diferentes, e foi conduzido na Faculdade de Medicina de Southampton, no Reino Unido.

As informações foram veiculadas no Jornal da Manhã, da Jovem Pan João Pessoa.