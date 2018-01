De acordo com a Energisa, distribuidora de energia elétRica na Paraíba, o fornecimento será suspenso em algumas cidades do estado durante este sábado (27).

Na lista estão as cidades de Patos, São João do Rio do Peixe, São José da Mata, Alagoa Nova, São João do Cariri, João Pessoa e Santa Rita.

De acordo com a empresa, haverá um “desligamento programado”. O objetivo é de realizar serviços de reparo e manutenção na rede elétrica.

Para acompanhar onde acontecerá a interrupção, o consumidor deve acessar o site oficial da Energisa. Para isso, clique aqui.