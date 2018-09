​Brasileiro acusado de pedofilia é preso na Argentina

O acusado teria produzido vídeos e fotos pornográficas com a participação de menores Foto: Reprodução / Internet

Um brasileiro foi preso na cidade argentina de Villa La Rana, sob acusação de pedofilia. A informação foi confirmada pelo Ministério de Segurança, nesta terça-feira (25). O homem possui 29 anos e teria mantido sob cárcere pelo menos três menores de idade.



As vítimas têm entre 2 e 13 anos de idade. Além disso, o acusado teria produzido vídeos e fotos pornográficas com a participação de menores. Segundo a polícia local, as investigações que teriam sido iniciadas em junho de 2016 constataram que o suspeito vendia os materiais para estrangeiros.

"Estamos trabalhando contra este crime horripilante. A cooperação policial e o investimento em matéria de investigação nos permitiu preservar a integridade das vítimas e colocar esse criminoso à disposição da Justiça", disse Patricia Bullrich, ministra do país.

