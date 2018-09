Nova atualização do Android permite ver fotos recebidas no Whatsapp através das notificações

O WhatsApp liberou uma novidade para poucos usuários do Android 9.0 (Pie). A partir de agora, o aplicativo de mensagens pode mostrar fotos recebidas no chat diretamente na notificação do sistema. Ou seja, o usuário não precisará mais abrir o aplicativo para visualizar o conteúdo enviado por amigos.

Disponível na versão 2.18.291 do WhatsApp Beta, o preview do WhatsApp Beta utiliza uma função específica da nova versão do Android. A novidade funciona para imagens tanto de grupos como de conversas individuais, podendo ser expandidas para visualizar a foto no tamanho maior. Por enquanto, porém, o recurso ainda não suporta vídeos ou GIFs.

Recentemente, o WhatsApp liberou um recurso bastante similar para os usuários do iPhone. No iOS 10 ou superior, os donos de smartphone da Apple poderiam usar o 3D Touch ou tocar e arrastar sobre uma notificação de imagem para ver a prévia desta. Entretanto, é pouco provável que o recurso seja liberado para Androids antigos, como aconteceu no sistema da Apple.

Por enquanto, os usuários brasileiros terão que esperar para utilizar a novidade do WhatsApp. Afinal, o Android 9.0 (Pie) mal foi lançado pelo Google e não há nenhum celular no Brasil que tenha recebido a atualização até o momento.