Primeiro turista a voar ao redor da Lua será empresário japonês, anuncia Elon Musk

O empresário japonês Yusaku Maezawa, criador da Zozo, será a primeira pessoa a fazer um passeio turístico ao redor da Lua. O anúncio foi feito na noite de segunda-feira (17) pela SpaceX, empresa de exploração espacial americana que será a responsável pela viagem.

Yusaku Maezawa tem 42 anos, e possui uma fortuna estimada em US$ 3,6 bilhões, sendo a 14º pessoa mais rica do Japão, segundo o Forbes.

Ele é o criador das empresas Start Today, Zozotown e ZOZO, do setor de moda online. O empresário também é conhecido por ser colecionador de arte e já bateu recordes ao pagar US$ 57,3 milhões e US$ 110 milhões por duas obras de Jean-Michel Basquiat, em 2016 e 2017.

A viagem histórica para a Lua acontecerá em 2023 e vai durar cerca de uma semana. Ela será feita a bordo do foguete BFR, o “Big Falcon Rocket”, que terá 106 metros de comprimento e capacidade de colocar 150 toneladas em órbita.

A empresa afirma que esse é o foguete mais poderoso já construído — acima do Saturno V, da Nasa, que levou astronautas em missões lunares durante a década de 1970 e conseguia carregar 135 toneladas para o espaço.

Até hoje, somente 24 pessoas já partiram em missões lunares, com 12 delas chegando a pisar no solo da Lua. A última expedição foi realizada em 1972, durante o programa Apollo.

