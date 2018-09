Governo instala Conselho Nacional de Segurança Pública

Como quem começa um Governo, o presidente Michel Temer instalou o Conselho Nacional de Segurança Pública.

Este é um dos temas mais discutidos nas eleições, e o órgão foi o segundo passo. É que o presidente criou o Ministério da Segurança Pública com o desmembramento de parte do Ministério da Justiça.

Na prática, este é o início do funcionamento do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que foi aprovado no Congresso. É a ideia de unificação de esforços e a atuação de órgãos federais, estaduais e municipais.

Segundo a Jovem Pan, até meta está definida: redução de 3,5% dos homicídios em 10 anos. O Conselho será consultivo e terá como integrantes representantes da OAB, Judiciário e SUSP. O que provoca dúvidas é que o próximo presidente terá que implementar plano de segurança.

