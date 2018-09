Vocalista do Jota Quest surpreende ao revelar seu verdadeiro nome

Muitas celebridades adotam nomes artísticos. Alguns acrescentam ou retiram partes do seu nome oficial. Com o vocalista da Banda Jota Quest não foi diferente. Rogério Flausino participou do programa Altas Horas deste sábado (15) e fez uma revelação.

Ele disse que, de fato, Rogério é o seu primeiro nome, mas seu sobrenome é bem diferente – digamos redundante. “Meu nome é Rogério Oliveira de Oliveira”, revelou ele para a surpresa da plateia.

O cantor explica ainda que não poderia deixar um sobrenome tão redundante. Por causa disso, escolheu o nome de seu avô para compor seu nome artístico: “O Flausino é sobrenome do meu avô”, disse Rogério explicando que fez uma homenagem para o familiar que também era cantor.

No Twiter, várias pessoas compartilharam a descoberta demonstrando estarem surpresas: “Chocada com o nome do Rogério Flausino ahahahaha”, escreveu uma internauta.

Outra, disse que adorava a maneira com a qual os artistas utilizam o nome para chamar mais a atenção: “Amo essa coisa de nome artístico, queria muito ter um nome artística quando era criança”, postou outra.

