Técnico e três meninos resgatados em caverna na Tailândia são apátridas

Após o resgate dramático em uma caverna na Tailândia, o técnico de futebol e três dos 12 meninos lutam para resolver outro problema. Ekkapol Chantawong e três garotos do time Javali Selvagem são apátridas.

A situação sensível na Tailândia desse pequeno grupo de resgatados também emergiu. EK faz parte da minoria Tai Lue, um de vários grupos cujos integrantes se movimentam durante gerações pelas regiões do sul da China, de Mianmar e de Laos e que figura entre as inúmeras comunidades étnicas do norte da Tailândia.

Muitas dessas pessoas não têm cidadania tailandesa e são oficialmente consideradas apátridas. Weenat Seesuk, autoridade do Ministério do Interior em Bancoc, disse que Chantawong, mais conhecido como EK, e três dos meninos do time Javalis Selvagens estão nesta condição. Mas não chegou a identificar qual a identidade étnica dos garotos. “Eles não são cidadãos tailandeses”, resumiu Weenat, acrescentando que as autoridades estão analisando se eles se qualificam para obter a cidadania.

Nas redes sociais muitos tailandeses opinaram que os garotos e o técnico deveriam receber a cidadania após seu calvário. Com informações da Veja.

