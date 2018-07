Qual a verdadeira história das fotos da presidente da Croácia?

Reprodução

Com desempenho surpreendente responsável por colocá-la na final da Copa do Mundo da Rússia, a Croácia ganhou as principais manchetes dos jornais do mundo todo.

Além das notícias sobre as grandes atuações da equipe, entretanto, ganhou destaque também um episódio envolvendo a presidente do país, Kolinda Grabar-Kitarovic, de 46 anos, que teria sido fotografada de biquíni em uma praia e tido as imagens viralizadas.

O problema é que, intencionalmente ou não, Kolinda foi confundida com a atriz e modelo norte-americana Nicole "Coco" Austin, esposa do rapper Ice-T. As fotos em questão foram feitas em Miami, em 2009, e em nada tem relação com a mandatária croata.

Eleita em 2015, Kolinda é a primeira presidenta da história da Croácia.