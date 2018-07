Para maioria, mundo está mais perigoso do que há 2 anos

Foto: Sputnik Brasil

Pesquisa divulgada nesta terça-feira (10) pela Fundação Global Challenges mostra que a maioria das pessoas acha que o mundo é mais perigoso hoje do que há dois anos. De acordo com o levantamento, seis a cada 10 pessoas entrevistadas responderam que se sentem menos seguras diante da violência derivada de divergências políticas e armas de destruição em massa.

Os dados apontam que conflitos, armas químicas ou nucleares são vistos como riscos maiores do que o crescimento populacional ou o aquecimento global.

“Está claro que o nosso atual sistema de cooperação global não está mais fazendo as pessoas se sentirem seguras”, disse Mats Adersson, vice-presidente da Fundação Global Challenges em comunicado.

Segundo ele, a turbulência entre as potências da Otan e Rússia, os conflitos na Síria, Iêmen e Ucrânia e as tensões nucleares dos Estados Unidos com a Coreia do Norte e o Irã estão fazendo com que as pessoas não se sintam seguras.