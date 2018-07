PF investiga publicações com ameaças a Sergio Moro no Twitter

A Polícia Federal no Paraná está investigando ameaças ao juiz federal Sergio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato em primeira instância, e feitas após ele não acatar a ordem de soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinada pelo desembargador Rogério Favreto, plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), no domingo (8).

As supostas ameaças foram feitas no Twitter e hostilizam o magistrado. As investigações da PF correm em sigilo, em procedimento já aberto anteriormente.

O juiz federal Marcelo Bretas, à frente da Lava Jato no Rio de Janeiro, reuniu oito dessas ameaças e publicou em sua conta na rede social.

Todos os perfis compilados por Bretas falam sobre “matar o Moro”. “Não é possível q o PT não tenha um assassino de aluguel pra matar o Sérgio Moro”, afirma um deles. “Alguém precisa matar o Sérgio Moro”, diz outro.

“O que dizer sobre essas mensagens abaixo? A Justiça Brasileira não pode ser usada como instrumento de disputas políticas. Ao contrário, deve ser incondicionalmente respeitada”, tuitou Marcelo Bretas. Com informações da Veja.