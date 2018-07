Prefeito ordena que policiais femininas usem mini shorts para atrair turistas

Reprodução

O prefeito Pierre Achkar, da cidade de Brummana, no Líbano, protocolou uma ordem para que as policiais femininas da cidade usem mini shorts pretos com a finalidade de “atrair turistas para o local”.

“Sabemos que 99% dos turistas na região do Mediterrâneo usam shorts. Com isso, nós no Líbano, queremos mudar a imagem sombria que as pessoas têm do país mundo afora e mostrar um lado diferente”, disse o prefeito ao jornal local Lebanese Examiner.

Os conservadores acusaram Achkar de “expor” desnecessariamente suas policiais femininas. Já os liberais se opõem a que apenas as mulheres sejam forçadas a usar os shorts, enquanto os homens ainda podem usar calças.

Pelo Twitter, muitos libaneses se manifestaram. “Até mesmo mulheres policiais no Ocidente estão bem vestidas, qual é a necessidade de expor as mulheres daqui?”, comentou uma libanesa. “É uma ótima iniciativa envolver mais mulheres nos municípios. O único problema é que elas claramente não estão em uniformes policiais padrão, mas estão sendo explorados e sexualizadas por seus empregadores”, comenta outra pessoa.