Starbucks anuncia que eliminará canudos de plástico até 2020

Até 2020, as 28 mil cafeterias da cadeia Starbucks passarão a eliminar os canudos plásticos. A informação foi anunciada nesta segunda-feira (9) nas redes sociais da empresa. Com isso, a Starbucks se junta a um movimento global crescente contra os artigos de plástico descartáveis.

Segundo o comunicado, foram feitos testes por vários meses, especialmente na Grã-Bretanha. "Vamos remover os canudos de plásticos de nossas lojas pelo mundo inteiro até 2020, reduzindo mais de 1 bilhão de canudos de nossas lojas a cada ano", disse o anúncio.

Os canudos serão substituídos por tampas de polipropileno com uma pequena abertura e um bico para beber o conteúdo do copo. Este modelo já é usado para algumas bebidas frias nos Estados Unidos e no Canadá.

"Para nossos parceiros e clientes, este é um marco significativo para atingir nossa aspiração global de café sustentável, servida aos nossos clientes de formas mais sustentáveis", contou o presidente-executivo da Starbucks, Kevin Johnson, em comunicado.

"A Starbucks traça finalmente uma linha vermelha e cria um modelo que outras grandes marcas podem seguir", afirmou em comunicado Chris Milne, gerente de compras de embalagens da Starbucks.

As bebidas frias (café ou chá gelados) serão automaticamente entregues com a nova tampa, sem canudo, excetuando-se as bebidas de café com gelo e leite, o "frappucino", que terá um canudo de papel ou de plástico reciclável fabricado à base de amido ou "outros materiais duradouros", segundo a Starbucks. Com informações de ‘O Dia’.

