Lei vai disponibilizar wi-fi gratuito nos ônibus de João Pessoa

Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de João Pessoa propõe disponibilizar gratuitamente internet móvel de banda larga Wi-Fi para os usuários dos transportes coletivos urbanos da Capital. A propositura da vereadora Raíssa Lacerda (PSD) pretende que seja disponibilizada internet em toda frota de ônibus coletivos da cidade.

Com a aprovação do projeto, os usuários dos transportes públicos poderão acessar internet por meio de celular, smartphone, tablet, notebook e outros aparelhos que conectam a internet. A vereadora Raíssa Lacerda explicou que a internet gratuita proporcionará aos usuários dos transportes públicos a possibilidade de trabalho, lazer, estudo e comunicação durante o percurso, além de promover cidadania e a inclusão digital por meio da democratização do acesso à internet.

“Estar cada vez mais conectado é uma tendência mundial e entendemos que essa tecnologia irá otimizar a experiência dos passageiros dentro dos ônibus. Muita gente não dispõe da rede em casa ou não tem condições de contratar um pacote de dados das empresas de telefonia”, esclareceu Raíssa.

Conforme o texto da matéria, a Superintendência de Mobilidade Urbana - Semob, ficará responsável por fiscalizar os serviços prestados de internet móvel banda larga Wi-Fi pelas empresas de transportes coletivos urbanos.

O projeto prevê multa às empresas de ônibus, em caso de descumprimento da lei, no valor de 200 UFIRs por mês, até que se adequem.

O projeto será apreciado pelos vereadores de João Pessoa no retorno dos trabalhos da Câmara Municipal. Com informações da Assessoria.

Leia Mais:

+ Quinto menino é retirado de caverna nesta segunda-feira (9)

+ Lei Seca flagra quase 100 motoristas dirigindo sob efeito de álcool durante São João de Campina Grande

+ Empresário nega morte de vocalista da Banda Torpedo