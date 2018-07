Saiba como reduzir o desperdício de alimentos em 5 passos

1. Planejamento

Antes de sair às compras, é importante verificar nos armários e despensa o que é necessário adquirir. Faça uma lista e planeje com antecedência o que vai no carrinho.

2. Conservação

Cuidado para não deixar os alimentos estragarem: conserve-os em locais limpos e temperaturas adequadas; prepare apenas a quantidade de comida necessária; acompanhe as datas de validade dos produtos; congele os alimentos em embalagens apropriadas, como plástico ou vidro.

3. Aproveitamento

Aproveite ao máximo todas as partes e propriedades dos alimentos. Cascas, sementes, arroz, feijão, etc, podem ser utilizado em novas receitas.

4. Festa consciente

Na hora de pensar em churrascos de família, festa de criança ou reunião de amigos, também é necessário ter cuidado com a quantidade de comida servida. Aqui, a máxima de que "é melhor sobrar do que faltar" não vale. Para evitar o desperdício, leve em conta cardápio, número de convidados, duração do evento e idade dos convidados, por exemplo.

5. Gestão sustentável

Pequenas iniciativas também podem ajudar a reduzir o desperdício no local de trabalho, em especial as que partem dos gestores. Alguns exemplos são: newsletters, informativos ou vídeos enviados por e-mail; promoção de concursos que promovam o engajamento dos colaboradores na luta contra o desperdício, etc.

Fonte: Governo do Brasil