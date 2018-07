A Terra vai girar mais devagar na hora do jogo do Brasil - é sério

Nasa

Nesta sexta, exatamente às 14h46 (ou seja, 14 minutos antes da partida da Seleção contra a Bélgica), o planeta Terra vai estar mais distante do Sol do que em qualquer outro dia do ano.



É que nesse dia o planeta atingirá seu afélio, palavra de origem grega que significa "longe do Sol".

"O afélio é o ponto da órbita ao redor do Sol em que a Terra fica mais longe do astro e o periélio (que quer dizer 'perto do Sol') é justamente o oposto, o ponto da órbita em que a Terra fica mais próxima ao astro", disse à BBC Mundo Nayra Rodríguez Eugenio, astrofísica e professora do Instituto de Astrofísica das Canarias, em Tenerife, na Espanha.

"No periélio, o Sol está a aproximadamente 147 milhões de quilômetros da Terra; no afélio está a uns 152 milhões de quilômetros do Sol”, explicou.

A distância varia porque a órbita da Terra ao redor do Sol não é uma circunferência perfeita, nosso planeta descreve uma trajetória elíptica. O afélio ocorre a cada ano entre 2 e 7 de julho. O periélio foi no dia 3 de janeiro.

