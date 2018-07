Saiba como limpar o WhatsApp e resolver a falta de memória do celular

Uma das formas de limpar a memória do celular é deletar em massa os arquivos de uma conversa.

Abra o WhatsApp e toque nos três pontinhos no canto superior direito. Em seguida, toque em Configurações, o último item da aba.

Na próxima tela, clique em Dados e armazenamento. Entre as próximas opções que serão exibidas, toque no segundo item: uso de armazenamento. Será aberta uma lista com todos os seus contatos e o espaço na memória que cada conversa ocupa. Procure pelo nome da pessoa que você gostaria de apagar os arquivos recebidos.

Ao tocar no nome, veja a quantidade de cada formato de arquivo que a conversa tem. No pé da tela, toque sobre o item gerenciar mensagens.

Serão habilitadas caixas de seleção ao lado de: texto, foto, imagem, áudio e GIFs. Escolha quais serão deletados da memória do celular e depois toque em limpar mensagens.

O WhatsApp irá exibir um box de confirmação com duas opções: limpar todas as mensagens ou limpar tudo exceto marcadas.

Para excluir arquivos de um contato específico, abra a conversa e toque nos três pontinhos no canto superior direito para abrir a aba de configurações e depois vá em Mídia.

O WhatsApp exibirá um box confirmando quantos arquivos serão deletados do aparelho. Em seguida, toque em apagar para mim e libere espaço na memória. Faça isso com todas as conversas que você tenha recebido muitos arquivos, como informado pelo R7.