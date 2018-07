Ligação para prevenção do suicídio se torna gratuita para todo país

O número de telefone do Centro de Valorização da Vida (CVV), o 188, está disponível gratuitamente em todo o território nacional graças a uma parceria com o Ministério da Saúde.



O CVV é dedicado a escutar qualquer pessoa que esteja passando por dificuldades, funcionando como uma prevenção ao suicídio.

Em 2017, a entidade recebeu cerca de 2 milhões de ligações. Neste ano, espera ultrapassar 2,5 milhões.

Segundo a Organização mundial da Saúde (OMS), os idosos correspondem à faixa etária de maior risco para o suicídio. No Brasil, a taxa de mortalidade entre pessoas com mais de 70 anos chegou a 8,9 a cada 100 mil habitantes entre 2011 e 2015. Com informações da Folha de São Paulo.

Desde 2017, o telefone já era acessível a 23 estados brasileiros. As exceções eram Bahia, Maranhão, Pará e Paraná.