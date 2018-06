Vídeo: Mulher encontra 'ladrão de frutas' dentro de casa, solta cães e diz: "Deveria te deixar de castigo aí"

Rottweiler's Foto: Reprodução / Youtube

As vovós normalmente são bem simpáticas e, em muitas situações, valentes. E valentia é uma das principais características de uma senhora a que soltou alguns cães no quintal de casa após perceber que o pé de coco era alvo de saques realizados por um ‘ladrão de frutas’.



As imagens ganharam as redes sociais e são campeãs de compartilhamentos feitos por internautas. Elas foram gravadas pela própria dona do imóvel.

“Eu deveria te deixar de castigo aí”, diz ao rapaz. “Você me rouba e depois vem me vender os cocos”, completa. Ao lado, da senhora estão três rottweiler’s.

