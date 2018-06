Instagram lança novidade com tema da Copa do Mundo

A ferramenta está disponível nos filtros da aplicação Foto: Reprodução / Carolina Oliveira / TechTudo

Em comemoração à Copa do Mundo, o instagram anunciou o lançamento de um novo filtro. A imagem conta com uma animação que muda de acordo com a câmera selecionada. Quando selecionado frontalmente, basta o usuário abrir a boca e saem bolas futebol com a palavra "Goal".

Na traseira, surgem efeitos com animações temáticas. A atualização está disponível em celulares com sistema Android e IOS.

